Linnemann: Hagel spielt Rolle bei Koalitionsverhandlungen

Beim politischen Aschermittwoch der baden-württembergischen CDU in Fellbach hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann für eine wichtige Rolle Baden-Württembergs bei möglichen Koalitionsverhandlungen geworben.

Baden-Württembergs CDU-Parteichef Manuel Hagel sollte aus Sicht des Generalsekretärs seiner Partei wichtigen Einfluss auf die möglicherweise anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin haben. Hagel und sein Landesverband müssten eine zentrale Rolle in den Gesprächen spielen, sagte Gastredner Carsten Linnemann beim politischen Aschermittwoch seiner Partei in Fellbach (Rems-Murr-Kreis).

Sei Hagels Handschrift zu erkennen, dann seien das gute Voraussetzungen für die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg im kommenden Frühjahr. Denn der baden-württembergische CDU-Landeschef wird vermutlich bei der Landtagswahl 2026 der Gegenkandidat des amtierenden Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir (Grüne).