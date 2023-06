Aktuell Land

Linken-Kandidatin tritt bei OB-Wahl nicht mehr an

Die Viertplatzierte bei den Oberbürgermeisterwahlen in Mannheim, Linken-Kandidatin Isabell Belser, tritt für die zweite Wahlrunde nicht mehr an. Das teilte ein Sprecher ihres Wahlkampfteams am Montag mit. Eine Entscheidung darüber, ob sie einen anderen Kandidaten bei den Neuwahlen am 9. Juli unterstützen werde, werde voraussichtlich am Dienstag fallen.