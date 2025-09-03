Linienbus rammt mehrere Autos – Fahrer kommt in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, hat ein Linienbus in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) mehrere Autos gerammt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Fahrer wohl wegen einer medizinischen Ursache auf die Gegenspur und stieß mit seinem Bus gegen eine Laterne, ein Verkehrsschild und später gegen mehrere Autos und Kleinkrafträder. Erst an einer Betonwand verkeilte sich der Bus und kam zum Stehen.

Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 300.000 Euro. Die beteiligten Personen kamen glimpflich davon: Der Busfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, eine Passagierin des Busses erlitt einen Schock und wurde vor Ort von Einsatzkräften betreut. Die Polizei sucht nach einer weiteren Person, die möglicherweise während des Unfalls im Bus saß und noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Unfallstelle verlassen hatte.