Lindner: Union ist politisches Chamäleon

Lindner will Aufbruchstimmung vermitteln.

Nur mit der FDP gibt es nach Worten von Parteichef Christian Lindner einen echten Politikwechsel in Deutschland. Denn die CDU nehme immer die Farbe ihres Koalitionspartners an, sagte Lindner beim traditionellen FDP-Dreikönigstreffen in der Stuttgarter Oper. »Die ist ein politisches Chamäleon.«

Gelb täte Deutschland gut, jedenfalls mehr als Rot oder Grün, sagte Lindner. Seit 20 Jahren gebe es Mitte-Links-Regierungen in Deutschland. Eine erneute Koalition der Union mit SPD oder Grünen wäre eine »Ampel light«.