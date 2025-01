Lindau will mit neuem Kunstforum Hundertwasser-Fans locken

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Stadt Lindau will ein bundesweit einmaliges Kunstforum über den österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser schaffen. Das Hundertwasser-Zentrum werde am 15. März eröffnet, berichtete die Stadt. »Die Einrichtung ist einzigartig in Deutschland, sie entsteht in engster Kooperation mit der Hundertwasser Gemeinnützigen Privatstiftung Wien und wird in den kommenden Jahren in einer exklusiven Reihe Leben und Werk des Künstlers präsentieren.«

Hundertwasser (1928-2000) zählt im deutschsprachigen Raum zu den populärsten modernen Künstlern. Bekannt ist er für seine märchenhaften Architekturentwürfe, die oftmals auch tatsächlich gebaut wurden, wie beispielsweise das für Wohnzwecke errichtete Hundertwasserhaus in Wien. In Bayern ist der nach Hundertwassers Entwürfen gebaute Turm einer Brauerei in Abensberg ein Touristenmagnet.

Mehrere Jahre lang wechselnde Hundertwasser-Ausstellungen

Die Stadt Lindau plant nun Reihe von vier Ausstellungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten über fünf Jahre hinweg. Zunächst soll bis 11. Januar 2026 die Schau »Das Recht auf Träume« zu sehen sein. »Von frühen Aquarellen über Gemälde bis hin zu originalen japanischen Farbholzschnitten und Siebdrucken, die durch seine drucktechnischen Erneuerungen eine einzigartige Ausdruckskraft entfalten, präsentiert die Ausstellung Hundertwassers unverwechselbare Farben und traumgleiche Bildwelten«, kündigte die Stadt an.

Die Ausstellungen werden im früheren Postamt nahe dem Bahnhof auf der Lindauer Insel gezeigt. Die Bodenseestadt hatte das Gebäude vor einigen Jahren zu einem Kunstmuseum umgebaut, nachdem das Stadtmuseum wegen einer rund 30 Millionen Euro teuren Sanierung geschlossen werden musste.

Lindau-Besucher können künftig zwei Ausstellungen anschauen

Seit etlichen Jahren präsentiert Lindau jedes Jahr im Sommerhalbjahr eine große Kunstausstellung. Diese Ausstellungen sind sehr populär und ziehen viele Interessierte an. Zuletzt hatten 2024 etwa 40.000 Besucherinnen und Besucher die Ausstellung »Christo und Jeanne-Claude – Ein Leben für die Kunst« auf der Lindauer Insel besucht. Bereits 2019 war in der früheren Hauptpost eine Hundertwasser-Schau gezeigt worden. Damals seien etwa 90.000 Kunstinteressierte gekommen, berichtete das Lindauer Kulturamt.

Nachdem das Stadtmuseum, das »Haus zum Cavazzen«, nach der umfassenden Modernisierung im Mai wieder eröffnet werden soll, können die zusätzlich errichteten Ausstellungsräume nun die nächsten Jahre für das Hundertwasser-Forum genutzt werden. Ab 2026 sollen die jährlich wechselnden Ausstellungen, die sich immer mit anderen modernen Künstlern beschäftigen, dann im Stadtmuseum stattfinden, sodass die Lindauer Insel dann zwei große Ausstellungshäuser hat.