Lieferwagenfahrer fährt Mann auf Rad- und Fußweg an

Ein Unbekannter fährt mit seinem Wagen auf dem Fuß- und Radweg. Einen Passanten fährt er an und beleidigt ihn dann noch.

Polizei Blaulicht - Symbolbild
Der Lieferwagenfahrer fuhr nach dem Vorfall in Neu-Ulm davon. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Der Fahrer eines Lieferwagens ist in Neu-Ulm über einen Fuß- und Radweg gefahren und hat dort einen Mann angefahren. Er habe den Fußgänger am Mittwoch mit seinem Fahrzeug circa einen Meter geschoben, teilte die Polizei mit. Der 59-Jährige sei gestürzt und habe sich verletzt.

Zuvor habe der Mann den unbekannten Fahrer darauf aufmerksam gemacht, dass er auf einem Fuß- und Radweg unterwegs sei. Daraufhin habe dieser ihn angefahren. Den am Boden liegenden Mann soll er beim Davonfahren noch beleidigt haben.

