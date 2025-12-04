Lieferwagenfahrer fährt Mann auf Rad- und Fußweg an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Fahrer eines Lieferwagens ist in Neu-Ulm über einen Fuß- und Radweg gefahren und hat dort einen Mann angefahren. Er habe den Fußgänger am Mittwoch mit seinem Fahrzeug circa einen Meter geschoben, teilte die Polizei mit. Der 59-Jährige sei gestürzt und habe sich verletzt.

Zuvor habe der Mann den unbekannten Fahrer darauf aufmerksam gemacht, dass er auf einem Fuß- und Radweg unterwegs sei. Daraufhin habe dieser ihn angefahren. Den am Boden liegenden Mann soll er beim Davonfahren noch beleidigt haben.