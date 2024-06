Leverkusen im Supercup mit Heimrecht - Ärger beim VfB

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Duell um den Supercup zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart am 17. August findet im Stadion des Meisters statt. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag mit. Die Begegnung wird um 20.30 Uhr in der Leverkusener BayArena angepfiffen und live bei SAT.1 und Sky übertragen.

Beim Vizemeister aus Stuttgart kam die Wahl nicht gut an. »Die Entscheidung des DFL-Präsidiums, den Supercup nicht in einem der modernsten Stadien Deutschlands mit dem im Vergleich doppelten Fassungsvermögen von 60.000 Plätzen auszutragen und diesen Wettbewerb dadurch mehr Fußballfans zugänglich zu machen, ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar«, wurde der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle auf der Internetseite des Clubs zitiert. »Stuttgart und der VfB hätten diese Wertschätzung verdient gehabt.«

Schon zuvor verlegt worden waren die beiden Spiele im DFB-Pokal von Double-Sieger Leverkusen und Vizemeister Stuttgart gegen Carl Zeiss Jena und gegen Preußen Münster. Die Spielpläne der Bundesliga und der 2. Bundesliga wird die DFL voraussichtlich am 4. Juli veröffentlichen, hieß es in der Mitteilung der Liga vom Donnerstag.

DFL-Mitteilung

Mitteilung Stuttgart