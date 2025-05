Leihspieler Touré und Rieder verlassen VfB Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die ausgeliehenen Offensivspieler Fabian Rieder und El Bilal Touré verlassen den DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart und kehren zu ihren Stammvereinen Stade Rennes und Atalanta Bergamo zurück.

Rieder kam im Sommer 2024 an den Neckar und lief in der Fußball-Bundesliga 21 Mal für den VfB auf. Sein persönliches Highlight war das Duell mit den Young Boys Bern (5:1) in der Champions League, als er gegen seinen Heimatclub drei Treffer vorbereitete. »Fabian hat im vergangenen Sommer schnell bei uns Fuß gefasst und in 33 Pflichtspielen seine Qualitäten unter Beweis gestellt«, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über den Mittelfeldspieler aus der Schweiz, der nach Frankreich zurückkehrt.

Touré hatte in seiner Zeit bei den Schwaben mit einer Mittelfußverletzung zu kämpfen. Zuvor hatte er mit seinem Treffer zum 1:0 bei Juventus Turin den Stuttgartern den ersten Sieg in der Königsklasse seit 14 Jahren beschert. Laut Wohlgemuth war der 23-Jährige »eine wichtige Option in unserer Offensive«.