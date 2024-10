Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fund einer Leiche im Neckar dauern die Ermittlungen der Polizei an. Der tote Mensch werde obduziert, sagte eine Polizeisprecherin. Man ermittele in alle Richtungen. Ein Kapitalverbrechen sei derzeit aber auszuschließen, so die Sprecherin. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Die Leiche wurde bei Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) gefunden. Die Einsatzkräfte sind den Angaben zufolge am Dienstag ausgerückt, um die Leiche zu bergen.