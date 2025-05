Bitte aktivieren Sie Javascript

KELTERN. In einem Wald in Keltern (Enzkreis) ist ein toter Mensch gefunden worden. Die Polizei geht wegen der Gesamtumstände derweil von einem Gewaltverbrechen aus, wie es in einer Mitteilung hieß. Es sei eine Sonderkommission eingerichtet worden. Alter oder Geschlechte der toten Person wurden zunächst nicht mitgeteilt. Die Leiche wurde am Donnerstag bei einem Waldspaziergang entdeckt. (dpa)