Leibniz-Preise: 2,5 Millionen Euro Preisgeld für Forschende

Der Historiker Jörn Leonhard aus Freiburg, die Neuropharmakologin Rohini Kuner aus Heidelberg und der Philologe Jonas Grethlein aus Heidelberg werden mit dem hoch dotierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis ausgezeichnet. Insgesamt drei Professorinnen und sieben Professoren bekommen jeweils ein Preisgeld von 2,5 Millionen Euro, das sie in den kommenden sieben Jahren für ihre Forschung verwenden können, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Donnerstag in Bonn mitteilte. Unter ihnen sind vier Naturwissenschaftler, drei Lebenswissenschaftler sowie Geistes-, Sozial- und Ingenieurwissenschaftler. Die Preise werden am 13. März 2024 in Berlin verliehen.