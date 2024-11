LBBW erwartet mehr Kredit-Ausfälle

Bitte aktivieren Sie Javascript

Angesichts der wirtschaftlichen Lage sieht die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) wieder echte Risikofälle, bei denen Kredite wirklich ausfallen. »Wir gehen in unserer mittelfristigen Planung davon aus, dass diese Ausfälle zunehmen werden, sehen uns dafür aber auch gut gerüstet«, sagte LBBW-Chef Rainer Neske der »Stuttgarter Zeitung« und den »Stuttgarter Nachrichten« (Montag). Der Puffer für ausfallbedrohte Kredite solle aktuell aber nicht erhöht werden. Die LBBW habe in den vergangenen Jahren Reserven gebildet. »Auch wenn der Stress zunehmen dürfte – wir gehen mit einem guten Polster rein.«

Trotz Wirtschaftsflaute hält die gemessen an der Bilanzsumme größte Landesbank Deutschlands an ihrer Jahresprognose fest. »Wir gehen weiter davon aus, dass wir nach dem durch den hohen Zinsüberschuss bedingten Rekordergebnis im Vorjahr wieder unser Ziel von über einer Milliarde Euro erreichen«, sagte Neske. Im problematischen gewerblichen Immobilienbereich habe sich die Lage in der zweiten Jahreshälfte entspannt.

Die LBBW hatte beim Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr infolge weiterhin hoher Zinsen trotz Konjunkturflaute zugelegt: Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 731 Millionen Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um vier Prozent auf 509 Millionen Euro zu. Im Gesamtjahr 2023 hatte er 1,37 Milliarden Euro betragen.