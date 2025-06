Laufvogel Nandu aus Gehege am Kaiserstuhl gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEGEL AM KAISERSTUHL. Ein Nandu-Weibchen ist nach Angaben der Polizei aus einem Freigehege im Kreis Emmendingen gestohlen worden. Dem Besitzer des Laufvogels aus Riegel am Kaiserstuhl fiel am Sonntag eine auffallend große Menge Federn vor dem verschlossenen Gehege auf und bemerkte so, dass »Gretle« weg war. Gestohlen wurde das Tier demnach vermutlich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Nandu ist ein südamerikanischer Laufvogel, der nicht fliegen kann und kleinen Straußen ähnelt. Die einzige wildlebende Nandu-Population in Europa lebt in der Nähe des Ratzeburger Sees an der Landesgrenze von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Die Nandus stammen von einer Handvoll Tieren ab, die in den Jahren 1999 bis 2001 aus einem privaten Gehege bei Groß Grönau in Schleswig-Holstein entkommen waren. (dpa)