Lastwagenfahrer stirbt bei Unfall auf der Autobahn 81

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 81 bei Dietingen (Kreis Rottweil) von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Der 53 Jahre alte Fahrer hatte nach Auskunft der Polizei am Dienstag vermutlich wegen einer Panne seinen Sattelzug am Ende des Beschleunigungsstreifens der Rastanlage Neckarburg-Ost abgestellt und war ausgestiegen. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug mit Anhänger eines 46 Jahre alten Fahrers erfasste den Lastwagenfahrer. Er starb an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.