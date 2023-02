Aktuell Land

Lastwagenfahrer fährt in anderen Lastwagen und stirbt

Ein 61-jähriger Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 6 bei Schwäbisch Hall mit seinem Fahrzeug in einen vor ihm stehenden Lastwagen gefahren und ums Leben gekommen. Sein 34-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte befreiten den im Wagen eingeklemmten Mann und brachten ihn in eine Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte.