Lastwagen verliert größere Menge an Metallspänen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Lastwagen hat während der Fahrt scharfkantige Metallspäne verloren und auf einer Straße im Landkreis Tuttlingen verteilt. Inzwischen meldeten sich über 20 Autofahrer, deren Reifen durch die Metallstücke beschädigt wurden, wie ein Polizeisprecher sagte. Den Angaben zufolge hatte der Lastwagen am Vormittag in Fridingen an der Donau die Metallspäne aufgeladen, die bei Gleisarbeiten angefallen waren.

Dann fuhr er rund 20 Kilometer auf der Land- und Bundesstraße weiter über Tuttlingen in Richtung Rietheim-Weilheim. Die Fahrbahn sei stark verunreinigt worden, inzwischen aber wieder sauber. Wie viele der Späne auf die Straße gelangten, war den Angaben zufolge unklar.