Laster reißt Oberleitungen mit: 100.000 Euro Schaden

Ein Lastwagen hat in Mannheim an einer Haltestelle Oberleitungen der Straßenbahn beschädigt. Der Fahrer übersah am Mittwoch, dass sein Laster über der angegebenen Höhenbeschränkung lag, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte. Er blieb an den Leitungen hängen, riss sie herunter und kollidierte mit einer Schranke und einem Ampelmast. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Die Reparatur der Oberleitungen und der Haltestelle werde mehrere Tage dauern.