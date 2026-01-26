Laster rammt Brücke - Ladekran war nicht eingefahren

Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unbekannt. (Symbolbild)

Der Ladekran eines Lastwagens ist bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit einer Brücke zusammengestoßen. Der fest an dem Laster installierte Kran sei bis zu einer Höhe von mehr als sechs Metern ausgefahren gewesen, teilte die Polizei mit. Die Brücke habe jedoch nur eine Durchfahrtshöhe von vier Metern.

Sowohl die Brücke als auch der Lastwagen seien beschädigt worden. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht bekannt.

Durch die Kollision seien auch Betriebsstoffe ausgetreten. Deshalb sei auch die Straße gereinigt worden. Die Bundesstraße 38 zwischen der Westtangente und dem Abzweig nach Weinheim war am Morgen für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Es werde nun ermittelt, wieso der Kran nicht eingefahren war.