Laster fährt gegen Bus: Sperrung der A6 aufgehoben

Die Sperrung einer Spur und des Standstreifens der Autobahn 6 bei Heilbronn nach einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen ist am frühen Nachmittag wieder aufgehoben worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, stand der Reisebus auf dem Standstreifen - vermutlich, weil der 44 Jahre alte Fahrer seine Notdurft verrichten wollte. Gleichzeitig platzte einem vorbeifahrenden Laster ein Reifen und der 42 Jahre alte Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen.

Der Lastwagen kollidierte den Angaben zufolge daraufhin mit dem Reisebus und kam in der Böschung neben der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Fahrer und ihre Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Im Bus befanden sich laut Polizei zum Unfallzeitpunkt keine Reisenden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 90.000 Euro.

Die rechte Spur sowie der Standstreifen der A6 waren in Fahrtrichtung Nürnberg noch am Vormittag gesperrt. Der ADAC meldete am Morgen einen zehn Kilometer langen Stau.