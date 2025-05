Langer Stau nach schwerem Unfall auf A5

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein schwerer Unfall auf der Autobahn 5 bei Kronau (Kreis Karlsruhe) hat zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Der Stau war zeitweise 18 Kilometer lang, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem Unfall wurden eine Frau schwer und ein Mann lebensgefährlich verletzt.

Am Nachmittag wurde eine Spur der Fahrbahn Richtung Norden wieder freigegeben. Der Stau löste sich langsam auf, dennoch war immer noch mit stockendem Verkehr zu rechnen. Die Polizei ging davon aus, dass die Aufräumarbeiten noch bis in den Abend andauern und bis dahin noch zwei von drei Spuren gesperrt sein werden. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Zu dem Auffahrunfall kam es auf der linken Spur. Ein 48-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen zu spät gemerkt, dass Autos vor ihm bremsten. So fuhr er in das Auto einer 59-Jährigen, deren Wagen wiederum auf ein weiteres Auto aufgeschoben wurde.

Die Frau wurde schwer verletzt und musste aus ihrem Auto befreit werden. Der Mann wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. In dem vorausfahrenden Auto wurden zwei Mitfahrer leicht verletzt. Entgegen erster Informationen war an dem Unfall kein Lastwagen beteiligt.