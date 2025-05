Landkreise warnen: Wasser in Flüssen und Bächen wird knapp

Erste Landkreise warnen vor Wasserknappheit in Flüssen und Bächen. (Symbolbild)

Wegen der anhaltenden Trockenheit wird das Wasser in Flüssen und Bächen in Landkreisen in Baden-Württemberg knapp. Der Bodenseekreis etwa wies darauf hin, dass das Abpumpen von Wasser aus Oberflächengewässern – etwa zur Garten- oder Feldbewässerung – grundsätzlich genehmigungspflichtig ist.

Angesichts der aktuell kritischen Wasserstände kündigte die Kreisverwaltung in Friedrichshafen für die kommenden Wochen verstärkte Kontrollen an. Wer ohne Genehmigung Wasser entnehme, müsse mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro rechnen.

Enzkreis und Landkreis Esslingen warnen auch

Auch der Landkreis Esslingen und der Enzkreis gaben entsprechende Meldungen heraus. Der Winter sei vergleichsweise niederschlagsarm gewesen, ebenso die Monate März und April, hieß es aus Esslingen. »Bei weiterhin ausbleibenden Niederschlägen wird das Landratsamt Esslingen den Gemeingebrauch voraussichtlich untersagen.«. Dann dürfte auch Wasser in geringen Mengen nicht mehr geschöpft werden. Auch der Enzkreis kündigte eine solche mögliche Einschränkung an.