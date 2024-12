Landesbischöfin plant »Solidaritätsreise« nach Israel

Landesbischöfin Springhart will nach Israel reisen. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die evangelische Landesbischöfin von Baden, Heike Springhart, will Ende Januar zu einem »Solidaritätsbesuch« nach Israel reisen. »Ich hoffe, dass die Lage es zulässt«, sagte die 49-Jährige in Karlsruhe. Sie wolle von Jerusalem aus nach Bethlehem und ins Westjordanland, wenn das möglich sei. Bislang sei nur der Flug gebucht.

»Ich war lange zögerlich«, räumte Springhart ein. Letztlich habe sie den Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land, Ibrahim Azar, offen gefragt, ob die Menschen im Nahen Osten nicht andere Themen hätten als Besuchergruppen zu betreuen. Das Gefühl dort, alleine gelassen zu sein, sei allerdings »sehr bestimmend«, erklärte sie.

Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 sei noch kein führendes Mitglied aus der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Israel gewesen, sagte Springhart. Das liege auch daran, dass die EKD durch Propst von Jerusalem und Pastor der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache zu Jerusalem, Pfarrer Joachim Lenz, dort vertreten sei.

Die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Baden plant ihre Reise den Angaben zufolge vom 29. Januar bis zum 2. Februar.