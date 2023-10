Aktuell Land

Landesausstellung widmet sich »500 Jahre Bauernkrieg«

Eine mehrteilige Große Landesausstellung widmet sich in den kommenden beiden Jahren dem von Südwestdeutschland ausgehenden Bauernkrieg vor genau 500 Jahren. Die Aufstände hätten eine große Bedeutung in der Geschichte der Menschenrechte, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Es handle sich um die bislang größte Landesausstellung im Südwesten. Das Gesamtbudget liege bei 7,15 Millionen Euro. Das Land steuert davon 2,5 Millionen bei.