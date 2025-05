Land sagt Millionen für geplante Seilbahn in Heilbronn zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Heilbronn soll nach dem Willen der Stadt künftig eine Seilbahn mehrere Stadtteile mit der Innenstadt verbinden. Nun ist das Projekt einen Schritt vorangekommen: Das Land übernimmt die Hälfte der Planungskosten, wie das Verkehrsministerium in Stuttgart mitteilte. Zuerst hatte die »Heilbronner Stimme« berichtet.

Eine Absichtserklärung, die Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) unterzeichneten, sieht vor, dass das Land vier Millionen Euro zuschießt.

Seilbahnen in der Stadt seien ein innovatives Verkehrsmittel, sagte Hermann. »Sie verbinden zum Beispiel flächensparend Zentrum mit außenliegenden Quartieren und helfen Engpässe am Boden zu überwinden.« Mit einer zweiten Ebene über dem Straßenverkehr könne man Staus umgehen und Verbindungen schneller realisieren.

Projekt befindet sich noch in der Planungsphase

Das Seilbahn-Projekt in Heilbronn befindet sich nach Angaben der Stadt noch im Planungsstadium. Nach einer positiven Machbarkeitsstudie hatte der Gemeinderat im April beschlossen, die Planungen weiterzuverfolgen. Die Seilbahn soll in der bevorzugten Variante rund 4,7 Kilometer lang sein und an fünf Stationen halten. Sie soll die Innenstadt mit dem außerhalb gelegenen Innovationspark für Künstliche Intelligenz (Ipai) verbinden. Die Strecke sollen die 77 Gondeln mit jeweils Platz für bis zu zehn Personen in 14 Minuten zurücklegen.

Nach Angaben des Verkehrsministeriums gibt es Seilbahnen in städtischen Bereichen in Deutschland bislang nur in Koblenz und in Berlin. In Mannheim verband eine Seilbahn während der Bundesgartenschau zwei Parkareale. »Bisher ist keine Kommune im Land über die Idee und erste Machbarkeitsstudien hinausgekommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das in Heilbronn jetzt gelingen kann«, sagte Verkehrsminister Hermann.