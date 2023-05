Aktuell Land

Land gibt sterbliche Überreste von Maori-Vorfahren zurück

Baden-Württemberg hat weitere sterbliche Überreste von Maori-Vorfahren an Neuseeland zurückgegeben. In einer feierlichen Zeremonie wurden am Dienstag drei Schädel, ein mumifiziertes Haupt (»Toi Moko«) und ein aus einem menschlichen Knochen gefertigtes zeremonielles Essbesteck aus dem Linden-Museum und dem Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart an eine neuseeländische Delegation überreicht.