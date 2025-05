Land fordert von Bahn bessere Koordinierung von Baustellen

In den kommenden Monaten müssen sich Bahnpendler im Südwesten auf Einschränkungen einstellen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Landesregierung hat die Deutsche Bahn aufgefordert, ihre zahlreichen Bauarbeiten an der Bahninfrastruktur im Südwesten besser zu koordinieren und besser zu kommunizieren. Man kritisiere nicht, dass nun in das Bahnnetz investiert werde, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). »Wir sind aber der Meinung, es gibt deutlichen Verbesserungsbedarf, was die Koordination von Baustellen anbelangt und auch die Kommunikation von Baustellen.«

So müssten etwa die Informationen für Fahrgäste besser werden. Es könne nicht sein, dass Züge einfach nicht kämen, so Hermann. Pendler, die mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs seien, täten das häufig aus Überzeugung. Denen könne man auch etwas zumuten, wenn man sie rechtzeitig informiere, sagte der Verkehrsminister. »Was sie gar nicht leiden können ist, wenn eine Zumutung nicht kalkulierbar ist.«

Zahl der Baustellen soll sich 2026 verdoppeln

In der jüngsten Sitzung des Lenkungskreises zum Bahnprojekt Stuttgart 21 hatte die Bahn Hermann zufolge darüber informiert, dass sich die Zahl der Baustellen im kommenden Jahr im Zuge der Vorbereitungen für die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 verdoppeln werde.

Anfang Juli soll es deswegen einen Bahngipfel mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Hermann und Bahnchef Richard Lutz geben, bei dem geklärt werden soll, wie die Baustellen möglichst fahrgastfreundlich umgesetzt werden können.

Das Land fordert, dass Baustellen so organisiert werden müssen, dass Fahrgäste den Zugverkehr zuverlässig nutzen können. Zudem müsse die Bahn ihre Planungsteams verstärken, die vereinbarten Fristen einhalten und im Raum Stuttgart bei Streckensperrungen einen zentral gesteuerten Ersatzverkehr nach dem Vorbild der Riedbahnsanierung einrichten.