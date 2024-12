Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Brand zweier Gebäude in Lörrach hat einen Schaden von schätzungsweise mindestens 100.000 Euro verursacht. In der Nacht sei eine Lagerhalle in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle demnach bereits vollständig in Flammen. Daneben stehende Fahrzeuge seien auch beschädigt worden. Zudem griff das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus über, wie ein Polizeisprecher sagte. Genaueres zum Brand war zunächst unklar.