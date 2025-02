Löwen holen schwedischen Nationalspieler - Lindenchrone geht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Rhein-Neckar Löwen holen zur kommenden Saison den schwedischen Handball-Nationalspieler Edwin Aspenbäck. Der 24-Jährige kommt vom dänischen Club TTH Holstebro, wie der Bundesligist mitteilte. Im Gegenzug wird Jon Lindenchrone die Löwen verlassen, der Vertrag des Dänen wird zum 1. Juli 2025 vorzeitig aufgelöst. »Leider kam er nicht auf die Einsatzzeiten, die er sich gewünscht hatte«, sagte Sportchef Uwe Gensheimer.

Aspenbäck, der bei der WM in jedem Spiel Schwedens zum Einsatz kam, soll seinen Kaderplatz im rechten Rückraum übernehmen. »Edwin hat sich speziell in der vergangenen Saison sehr gut entwickelt, sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert und nun bei der WM erste Erfahrungen auf höchstem internationalem Niveau sammeln können«, sagte Gensheimer. Wie lange sein Vertrag laufen wird, blieb zunächst unklar.