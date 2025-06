Löschversuch von brennendem Essen geht schief - Feuer im Bad

Die Feuerwehr rückt am Morgen mit zahlreichen Kräften aus. (Symbolbild)

Beim Versuch, brennendes Essen zu löschen, ist in Denkendorf (Kreis Esslingen) ein Wohnungsbrand mit zwei Verletzen ausgebrochen. Zwei Bewohner brachten das in Brand geratene Essen laut Polizei ins Badezimmer der Wohnung, um es dort zu löschen - dabei geriet jedoch das Bad teilweise in Brand.

Ein 53-Jähriger erlitt bei dem Feuer im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses Verbrennungen und eine Rauchvergiftung. Eine 37-Jährige kam mit einer leichten Rauchvergiftung davon. Beide kamen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 50.000 Euro.