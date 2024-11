Kurzzeitiger Stromausfall in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Stuttgart hat es am Vormittag einen Stromausfall gegeben. Angaben eines Sprechers von Stuttgart Netze zufolge waren rund 3.000 Menschen im Westen der Stadt betroffen. Nach gut 20 Minuten sei die Störung behoben gewesen und die Stromversorgung habe wieder funktioniert. Grund sei ein Kurzschluss in einem Mittelspannungskabel gewesen.

Dem Sprecher zufolge kommt es in Stuttgart circa 50 Mal im Jahr zu sogenannten Versorgungsunterbrechungen. Sie betreffen demnach meist die Stromversorgung von drei bis fünf Straßen. Im Durchschnitt haben Stuttgarter Bürger acht Minuten im Jahr keinen Strom.