Kuh reißt aus und stirbt bei Unfall

Eine ausgebüxte Kuh ist bei Biberach von einem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle verendet. Die Autofahrerin blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 42-Jährige habe nicht mehr ausweichen können, als die Kuh am frühen Morgen über die Straße gelaufen sei, und habe das Tier trotz Bremsens erfasst. Das Jungtier war mit vier weiteren Rindern am Mittwoch von einer Weide bei Ochsenhausen ausgerissen. Während Besitzer und Feuerwehr die anderen Ausreißer rasch wieder einfingen, wurde die nun verunglückte Kuh nicht mehr geschnappt.