KSC verlängert Vertrag mit Routinier Jung

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC setzt weiter auf Routinier Sebastian Jung. Der im Sommer auslaufende Vertrag des Rechtsverteidigers wurde um mindestens ein weiteres Jahr verlängert, wie der KSC mitteilte.

»Sebastian ist nicht nur auf dem Platz eine Schlüsselfigur, sondern mit seiner großen Erfahrung auch abseits davon ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler. Seine Professionalität und sein Engagement sind herausragend. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten auch über die aktuelle Saison hinaus enorm weiterhelfen wird«, sagte Karlsruhes Sportchef Sebastian Freis.

Routinier bringt viel Bundesliga-Erfahrung mit

Jung war in der Saison 2020/2021 von Hannover 96 zum KSC gekommen. Zuvor spielte der 34-Jährige für den VfL Wolfsburg sowie Eintracht Frankfurt in der Bundesliga und 2. Bundesliga.

In der laufenden Spielzeit stand er in 19 von 20 Zweitliga-Partien in der Startelf. »Die Unterstützung der Fans und die familiäre Atmosphäre beim KSC sind etwas Besonderes. Gemeinsam wollen wir diese Saison weiterhin erfolgreich gestalten, auch in der nächsten Saison an unsere bisherigen Leistungen anknüpfen und unsere Ziele erreichen«, so Jung.