KSC-Profi Jensen kehrt zur Hertha zurück

Mittelfeldspieler Leon Jensen wechselt wie erwartet innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga ablösefrei vom Karlsruher SC zurück in seine Heimat Berlin. Wie der KSC am Mittwoch mitteilte, verlässt der 27-Jährige nach vier Jahren den Wildpark und steht künftig wieder bei Hertha BSC unter Vertrag. Sein Kontrakt in der Hauptstadt läuft bis 30. Juni 2027, wie die Hertha bekanntgab. Dort hatte er bereits in der Jugend gespielt.

Für den KSC hat Jensen bisher insgesamt 78 Spiele in der zweiten Liga sowie im DFB-Pokal bestritten und dabei zehn Tore erzielt. Am letzten Spieltag der Saison empfängt Karlsruhe am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) den SC Paderborn, der noch um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft.