KSC kann überraschend wieder auf Kaufmann setzen

Neuzugang Mikkel Kaufmann wird dem Karlsruher SC nach seiner Außenbandverletzung wohl früher wieder zur Verfügung stehen als erwartet. Trainer Christian Eichner hofft sogar auf einen Einsatz am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf. »Es hat sich Gott-sei-Dank bei den Untersuchungen jetzt erstmal als nichts ganz so Dramatisches herausgestellt«, sagte er.

Der 24-jährige Däne war in der Partie beim 1. FC Nürnberg umgeknickt und musste ausgewechselt werden. Am Donnerstag meldete sich Kaufmann jedoch überraschend im Training des Tabellensechsten zurück. »Dennoch liegt da eine Verletzung vor, die allerdings mit einem sauberen Tapeverband heute ein völlig schmerzfreies Training zugelassen und auch ein Training am Anschlag zugelassen hat«, sagte Eichner.

Zwei weitere Hoffnungsträger

Ebenfalls »überraschend« hat sich nach Angaben des KSC-Coaches Rechtsverteidiger Sebastian Jung (Wadenprobleme) zurückgemeldet. Innenverteidiger Marcel Franke konnte ebenfalls die gesamte Einheit absolvieren.

Gegen die Fortuna fordert Eichner nun ein anderes Auftreten seiner Spieler. »Uns hat jeglicher Zugang in die Bereiche gefehlt, die die Mannschaft normalerweise vordergründig auszeichnen«, sagte er. Ihm hätten vor allem die Freude, der Spaß und das Leben im Team gefehlt. »Und wenn das fehlt, keine Chance in Liga zwei, egal gegen wen«, warnte er.