KSC erwartet »zeitnahe« Verlängerung mit Trainer Eichner

Die angestrebte Vertragsverlängerung von Trainer Christian Eichner beim Karlsruher SC steht offenbar kurz bevor. »Wir sind nun auf der Zielgeraden und rechnen zeitnah damit, die Vertragsverlängerung mit dem Trainerteam offiziell verkünden zu können«, sagte Geschäftsführer Michael Becker den »Badischen Neuesten Nachrichten«.

Inzwischen soll der Fußball-Zweitligist auch mit Co-Trainer Zlatan Bajramovic, der zuletzt mit dem Nationalteam Bosnien-Herzegowinas unterwegs war, eine mündliche Einigung erzielt haben. Mit Eichner hatte es solch eine laut Becker schon vor der Länderspielpause gegeben.

Hängepartie beendet?

Um die Verlängerung von Eichners zum Saisonende auslaufenden Vertrages hatte sich in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Hängepartie entwickelt, die im Umfeld des KSC mitunter für Verwunderung sorgte. Die neuen Arbeitspapiere des Trainerteams sollen bis zum 30. Juni 2027 laufen.

Eichner hatte im Februar 2020 die Nachfolge von Ex-Coach Alois Schwartz angetreten, die Karlsruher daraufhin vor dem drohenden Abstieg bewahrt und in den vergangenen Jahren im oberen Drittel der zweiten Liga etabliert. In der laufenden Saison sind die Badener noch ungeschlagen. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ist der Tabellenvierte beim SSV Ulm zu Gast.