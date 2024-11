KSC-Coach Eichner warnt vor HSV: Auch ohne Baumgart stark

Bitte aktivieren Sie Javascript

Christian Eichner vom Karlsruher SC erwartet von der Entlassung seines Trainerkollegen Steffen Baumgart keine nennenswerten Vorteile für sein Team gegen den Hamburger SV. »Wir rechnen immer mit dem besten HSV. Sie haben einen der stärksten Kader der Liga und werden mit der Zielsetzung anreisen, in Karlsruhe zu gewinnen«, betonte der KSC-Coach zwei Tage vor der Sonntagspartie gegen die Hanseaten (13.30 Uhr/Sky). Sein Team werde eine absolute Topleistung benötigen, um den Gegner in Schach halten zu können.

Obwohl der HSV wohl noch ohne neuen Cheftrainer nach Baden reist, warnt Eichner davor, den früheren Bundesligisten zu unterschätzen. »Wir haben zuletzt bewiesen, dass wir gegen Mannschaften in schwierigen Situationen bestehen können. Aber der HSV wird uns alles abverlangen«, prognostizierte er. Das sei unabhängig von den personellen Veränderungen, die auf seine Mannschaft zukämen. »Davon machen wir uns nicht nur frei, sondern wir werden auch danach schauen, was wir besser machen müssen als in den letzten Wochen«, betonte er.

Allerdings muss Eichner dabei auf den gelbgesperrten Leon Jensen verzichten. Wer ihn im Mittelfeld ersetzt, ließ er noch offen. »Wir müssen nichts Neues kreieren, sondern auf Bewährtes setzen«, erklärte er. Auch für Außenverteidiger Lasse Günther wird die Sonntagspartie wohl noch zu früh kommen. Stürmer Luca Pfeiffer dagegen ist unter der Woche bereits wieder voll ins Training eingestiegen.