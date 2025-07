Aktuell Polizeimeldung

Kriminelle sprengen Geldautomat in Aichtal-Aich

An der Fassade eines Hauses in Aichtal wird in der Nacht ein Geldautomat gesprengt. Der Schaden ist groß. Die Täter flüchten unerkannt. Ob sie Geld erbeutet haben, ist unklar.