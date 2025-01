Kretschmanns Frau in Klinik - Regierungschef sagt Termine ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gerlinde Kretschmann liegt mit einer gebrochenen Schulter im Krankenhaus. Sie wird heute noch operiert, wie der »Südkurier« berichtet. Ihr Mann Winfried Kretschmann hat deshalb seine Teilnahme an der Klausur der Grünen-Fraktion am Bodensee und die Teilnahme am Bürgerempfang am Abend abgesagt. Ein Sprecher der Fraktion bestätigte das. Dem »Südkurier« zufolge war die 1947 geborene Gerlinde Kretschmann auf einer Treppe gestürzt.

Der Grünen-Politiker Kretschmann und seine Gattin hatten kurz vor der Landtagswahl 2021 im März eine Brustkrebserkrankung bekannt gemacht. Auch im damaligen Landtagswahlkampf hatte Kretschmann einige Termine abgesagt, um mehr Zeit für seine Frau zu haben. Gerlinde Kretschmann hatte im Sommer dann erklärt, dass die Erkrankung noch rechtzeitig entdeckt worden sei. Sie habe den damaligen Angaben zufolge Operation und Strahlentherapie gut überstanden.