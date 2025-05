Kretschmann will nichts von zehnter Universität wissen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel will im Fall seiner Wahl zum Regierungschef eine zehnte Universität in Baden-Württemberg gründen - Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält von der Idee aber nichts. »Ich werde das nicht kommentieren«, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. »Ich denke gar nicht dran« - nur um es dann doch zu tun. Er regiere schließlich seit 14 Jahren. »Wenn ich das für sinnvoll gehalten hätte, eine Universität zu gründen, eine neue, hätte ich das gemacht.«

Mit den vorhandenen Ressourcen habe man das Bestmögliche gemacht, sagte Kretschmann. Man achte darauf, dass die Universitäten exzellent blieben. Zudem habe man gerade etwa ein renommiertes Forschungsinstitut für Chipdesign nach Heilbronn geholt. Auch um die Fachkräfteanwerbung in den USA kümmere er sich - »in der Weise, die ich selber für richtig halte«.

Bei seiner Bewerbungsrede für die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2026 hatte Hagel am Wochenende vorgeschlagen, eine zehnte Landesuniversität zu gründen. Außerdem forderte er Kretschmann auf, in die USA zu reisen, um Fachkräfte aus der Forschung für das Land zu gewinnen.