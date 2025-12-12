Kretschmann rät Grünen zu Entspannung bei Umfragewerten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann rät seiner Partei knapp drei Monate vor der Landtagswahl beim Blick auf Umfrageergebnisse zu Gelassenheit. »Wir liegen gerade in den Umfragen nicht vorn. Aber lasst Euch davon nicht kirre machen«, sagte der Grünen-Politiker beim Landesparteitag seiner Partei in Ludwigsburg an seine Parteifreunde gerichtet.

Solche Umfragewerte seien nichts Neues und in der Vergangenheit ähnlich gewesen, sagte Kretschmann. Bei der vorletzten Wahl sei im Dezember 2015 der Abstand mit zwölf Prozentpunkten sogar noch deutlich größer gewesen als heute - trotzdem habe man am Ende vorn gelegen.

Damit das wieder gelinge, müsse man auf das vertrauen, was einen stark gemacht habe und sich voll hinter Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir stellen. »Der Wechsel von mir zu Cem ist ganz einfach: Grün wählen«, sagte Kretschmann.

In den Wahlumfragen für die Landtagswahl am 8. März 2026 in Baden-Württemberg liegen die Grünen seit langem teils deutlich hinter der CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Manuel Hagel. Der jüngsten Umfrage von SWR und »Stuttgarter Zeitung« zufolge käme die CDU auf 29 Prozent der Stimmen, die Grünen lägen mit 20 Prozent der Stimmen knapp hinter der AfD auf Platz drei. Zuletzt führten die Grünen die Umfragen im März 2023 an.

