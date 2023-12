Aktuell Land

Kretschmann kritisiert Ampel-Sparpläne im Agrarbereich

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Einsparpläne der Ampel-Koalition im Agrarbereich kritisiert. »Die Landwirtschaft wird überproportional belastet auf einem Gebiet, auf dem sie nicht ausweichen kann«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart mit Blick auf von der Bundesregierung geplante Streichungen von Steuervorteilen beim Agrardiesel und bei der Kfz-Steuer. Es gebe keine Batterie-Traktoren mit denen die Bauern stattdessen ihre Felder bearbeiten könnten. Er sei in Gesprächen mit dem Bundeslandwirtschafts- und mit dem Bundesfinanzminister, um andere Lösungen zu finden.