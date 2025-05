Kretschmann findet Pyrotechnik »völlig sinnfrei«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ministerpräsident und VfB-Fan Winfried Kretschmann hat das DFB-Pokalfinale in Berlin nach eigenen Worten sehr genossen - sich aber über die Pyrotechnik im Fanblock geärgert. Der Regierungschef sprach von einer »grandiosen Atmosphäre und einem in jeder Hinsicht tollen Spiel« am Samstagabend. Die Fans hätten eine »richtige Supershow« veranstaltet. Alles sei fair verlaufen, es habe keine Ausreißer gegeben - bis auf die Pyrotechnik. »Das finde ich ja völlig sinnfrei.« Ihm sei das völlig schleierhaft, so der Regierungschef. »Außer dass man etwas macht, was verboten ist - das ist ja der einzige Kick, den das irgendwie haben kann.«

Der VfB Stuttgart hatte am Samstagabend zum vierten Mal in seiner Vereinsgeschichte den DFB-Pokal gewonnen. Im Endspiel in Berlin besiegte der Fußball-Bundesligist den Überraschungsfinalisten und Drittliga-Meister Arminia Bielefeld mit 4:2 (3:0).

Kretschmann sagte, als Bielefeld zum Schluss zwei Tore geschossen habe, sei ihm »die Muffe gegangen«. Zum Schluss habe der VfB aber klar gewonnen und die zwei Treffer seien für die Seele Bielefelds gut gewesen. Kretschmann freute sich auch über den Klassenverbleib Heidenheims. »Aus dem Fußball kommen gerade in Baden-Württemberg einfach super Nachrichten.«