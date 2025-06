Krawall auf Fußballplatz - Polizei ermittelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Ausschreitungen auf einem Fußballplatz in Rheinfelden im Kreis Lörrach mit zwei verletzten Menschen ermittelt die Polizei. Am Sonntag sei es Zeugenaussagen zufolge in den Schlussminuten eines Kreisligaspiels zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Menschen gekommen, berichtete die Polizei. Beteiligt waren bei dem Vorfall im Ortsteil Minseln sowohl Spieler als auch Zuschauer.

Es sollen sich zeitweise mehre Dutzend Menschen auf dem Fußballplatz aufgehalten haben. Ordner hätten die Lage unter Kontrolle gebracht. Warum es zu den Ausschreitungen kam, wird noch ermittelt, wie die Ordnungshüter mitteilten.