Aktuell Land

Kraftfahrzeuggewerbe kritisiert Mittelkürzung von Regierung

Das Kraftfahrzeuggewerbe klagt über nachlassende finanzielle Unterstützung der grün-schwarzen Landesregierung bei der Ausbildung und Qualifizierung von Beschäftigten. »Mit der Kürzung der Mittel für die Berufsschulen und die Bildungsstätten des Handwerks setzt die Landesregierung im aktuellen Haushalt ein vollkommen falsches Signal«, teilte der Verband am Donnerstag in Stuttgart mit. Die Betriebe und deren Auszubildenden bräuchten in der Transformation bessere Bildungsangebote, nicht eine Verschlechterung.