Kovac-Forderung an BVB-Profis für Saisonendspurt

Niko Kovac fordert von seinen Spielern im Saisonendspurt Opferbereitschaft und zieht dabei ausdrücklich auch die verletzten und angeschlagenen Spieler mit ein. »Es geht jetzt in die heiße Phase, in die Crunchtime. Da brauchen wir jeden. Da müssen die Jungs auch mal beißen«, sagte der Fußballtrainer von Borussia Dortmund auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Resthoffnung bei Groß und Beier?

Selbst einen Einsatz des am Knie verletzten Pascal Groß bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat der BVB-Coach nach eigener Aussage noch nicht abgeschrieben. Dabei hatten die Dortmunder am Dienstag wegen einer Bänderverletzung von einem Ausfall des Mittelfeldspielers am Wochenende berichtet.

Auch bei Maximilian Beier sei ein Einsatz noch nicht vom Tisch. Der Ex-Hoffenheimer hatte beim 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach am Ostersonntag einen Schlag auf das Sprunggelenk erhalten. »Maxi hat heute wieder nicht trainiert, er hat noch starke Schmerzen. Auch da gebe ich nicht auf«, meinte Kovac, der aber zumindest bei Groß einschränkte: »Wobei ich nicht glaube, dass er es schafft.«

»Jeder Einzelne kann die Tabelle lesen«

Der zwischenzeitlich ins Mittelfeld abgerutschte BVB ist seit vier Spielen in der Bundesliga unbesiegt und als Tabellensiebter vier Spieltage vor dem Saisonende wieder in Schlagdistanz zu den Europapokalplätzen. »Ich freue mich, dass die Jungs erkennen, was alles möglich ist. Alle wollen in der Crunchtime dabei sein«, sagte Kovac. »Jeder Einzelne kann die Tabelle lesen. Jeder Einzelne weiß, worum es geht. Jeder Einzelne muss den Fokus nach oben schrauben.«