Koulberg wechselt von Potsdam nach Stuttgart

Für den nächsten Anlauf auf die deutsche Meisterschaft setzt Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart auf die belgische Nationalspielerin Anna Koulberg. Die 20 Jahre alte Mittelblockerin wechselt innerhalb der Liga vom SC Potsdam nach Stuttgart, wie der entthronte deutsche Meister mitteilte.

»Mit Anna gewinnen wir nicht nur eine enorm talentierte Spielerin, sondern auch einen echten Energiekick für unser Team«, sagte Cheftrainer Konstantin Bitter. Koulbergs Kampfgeist sei »ansteckend«.

Nach neun Finalteilnahmen in Serie waren die Stuttgarterinnen in der vergangenen Saison überraschend bereits im Halbfinale am Dresdner SC gescheitert. In diesem Sommer steht ein großer personeller Umbruch im Kader an.