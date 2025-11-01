Kontrolle auf Autobahn verloren - Fünf Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fünf Menschen sind nach einem waghalsigen Fahrmanöver auf der Autobahn 5 im Rhein-Neckar-Kreis verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 22-Jähriger versucht, sich mit Hilfe der Lichthupe freie Bahn zu verschaffen. Vorausfahrende Fahrzeuge hätten dabei jedoch abbremsen müssen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der junge Mann dann auf den Seitenstreifen gefahren und habe dabei die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Sein Auto geriet ins Schleudern und stieß mit dem Wagen einer 58-Jährigen zusammen. Anschließend prallte der junge Mann gegen die Mittelleitplanke. Er selbst sowie seine drei Insassen - ein 18-Jähriger und zwei 19 und 20 Jahre alte Frauen - erlitten leichte Verletzungen, ebenso die Fahrerin des zweiten Autos. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.