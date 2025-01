Kompany bleibt ruhig und erwartet »Antwort auf dem Platz«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Von Hektik oder Aufregung um ihn herum lässt sich Vincent Kompany nach vielen Jahren im Fußball-Business nicht anstecken. Auch nach dem nächsten, zudem völlig unerwarteten Wirkungstreffer für den FC Bayern München in der Champions League beim 0:3 in Rotterdam präsentiert sich der 38 Jahre junge Trainer ohne jeden Anflug von Panik oder Zweifeln am Erfolg seiner Arbeit in München.

»Ich bin jemand, der in diesen Situationen eher ruhig bleibt«, sagte der Belgier. Intern würden die Sachen natürlich angesprochen, »die besser werden müssen«. Aber in erster Linie geht es ihm nicht um Worte, sondern Taten.

»Hoffentlich kommt die Antwort auf dem Platz«, sagte Kompany mit Blick auf das heikle Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga beim heimstarken SC Freiburg. Drei Wochen vor dem Topspiel beim Meister Bayer Leverkusen darf der Vier-Punkte-Vorsprung auf keinen Fall schrumpfen.

Kompany ist freilich bewusst, dass er beim FC Bayern für Trophäen am Saisonende - drei sind noch möglich in Meisterschaft, Königsklasse und zum Abschluss bei der Club-WM in den USA - die wiederkehrenden Aussetzer der Münchner wie am Mittwoch gegen Feyenoord oder zuvor beim 0:1 gegen Aston Villa und dem 1:4-Desaster gegen Hansi Flicks FC Barcelona abstellen muss.

»Wenn du die Preise gewinnen willst...«

»Das ist das Ziel, das wird auch irgendwann so sein müssen. Wenn du die Preise gewinnen willst, musst du in jedem Moment da sein«, stimmte Kompany am Freitag in der Pressekonferenz zu. Nationalspieler Joshua Kimmich hatte in Rotterdam den Ist-Zustand des FC Bayern schonungslos ehrlich eingeordnet. »Wir sind momentan kein Topteam in Europa«, sagte der DFB-Kapitän.

Zweifeln lassen Kompany die regelmäßigen sportlichen Rückschläge - vor allem auf der europäischen Bühne - trotzdem nicht. »Es wäre ungewöhnlich, dass man Preise gewinnt, ohne dass man in einer Saison etwas durchmacht. Das passiert jeder Mannschaft. In den entscheidenden Momenten musst du da sein. Und diese Momente werden kommen«, versicherte der Belgier.

Trainer und auch Spieler sind froh, dass nur drei Tage nach dem fünften verlorenen Saisonpflichtspiel gleich die nächste Aufgabe im Breisgau ansteht. »Wir haben es uns gewünscht, dass wir so schnell wieder spielen können«, sagte Kompany. Kimmich ist dabei alles andere als negativ gestimmt. »Man merkt schon, dass wir eine Einheit sind. Da erwarte ich schon eine Reaktion.«

»Kreative« Lösungen in Freiburg

Kompany sprach auch hier das große Ganze an. »Unsere ganze Saison muss eine Reaktion sein - nicht nur in Ergebnissen, auch in der Art und Weise.« Zur Erinnerung: In der Vorsaison blieben die Bayern erstmals seit 2012 ohne einen einzigen Titel. Für Führungskraft Kimmich liegen die Aussetzer weiterhin nicht an der veränderten fußballerischen Ausrichtung. »Es liegt nicht an einem riskanten Spielstil, sondern es sind individuelle Fehler«, sagte der Mittelfeldchef.

Auf Kimmich könnte in Freiburg mal wieder die DFB-Rolle als rechter Verteidiger zukommen. Denn auf den Außenverteidiger-Positionen gibt es nach der Verletzung von Alphonso Davies (Muskelfaserriss) und der Gelb-Sperre von Konrad Laimer einen Engpass. Kompany mochte die womöglich »kreative Lösung« vorab nicht verraten. Er bleibt auch in solchen Momenten eher ruhig.