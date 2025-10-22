Kollision mit Lkw im Gegenverkehr - Autofahrer stirbt

Ein Rettungshubschrauber brachte den Autofahrer ins Krankenhaus - doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist bei einer Kollision seines Wagens mit einem Sattelzug ums Leben gekommen. Der Unfall passierte am Morgen auf der Bundesstraße 28 bei Bondorf (Landkreis Böblingen), wie die Polizei mitteilte.

Der 66-Jährige war den Erkenntnissen zufolge zunächst auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Nagold unterwegs. Danach wechselte er auf den linken Streifen und geriet auf Höhe des Industriegebiets »Am Römerfeld« auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der Lkw-Fahrer habe noch versucht, nach rechts auszuweichen, den Unfall aber nicht mehr verhindern können, hieß es.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Autofahrer in ein Krankenhaus. Der 66-Jährige sei trotz der Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen kurz darauf gestorben, teilte die Polizei am Abend mit. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die B28 war am Vormittag rund zwei Stunden voll gesperrt.