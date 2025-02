Kollision auf Kreisstraßen-Kreuzung: drei Schwerverletzte

Der Autofahrer wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreisstraßen-Kreuzung im Landkreis Freudenstadt sind drei Menschen schwer verletzt worden. Am frühen Abend habe ein 44-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt einer 68 Jahre alten Autofahrerin nicht beachtet, teilte die Polizei mit. Die Kollision in der Nähe von Kälberbronn sei so massiv gewesen, dass sowohl die beiden Insassen im Wagen der Frau als auch der mutmaßliche Unfallverursacher schwere Verletzungen erlitten.

Der 44-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Kreisstraßen waren während der Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Kälberbronn ist ein Ortsteil der Gemeinde Pfalzgrafenweiler.